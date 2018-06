Sean Paul al Red Valley Festival

TORTOLI' (NUORO), 16 GIU - Sean Paul sarà tra i super ospiti del Red Valley Festival, la manifestazione, giunta alla quarta edizione, che si terrà davanti alle rocce rosse di Arbatax dall'11 al 14 agosto. Ospite di punta della vigilia di Ferragosto sarà proprio l'artista di fama internazionale, unico musicista giamaicano ad aver vinto un American Music Award nel 2006 nella categoria Migliore Artista Maschile Pop - Rock e anche il primo giamaicano ad essere comparso sulla copertina di Vibe Magazine: Sean Paul. Formatosi con il reggae e la dancehall del suo Paese d'origine, è presente sulla scena internazionale con numerose collaborazioni, l'ultima quella con Sting con un pezzo che si annuncia uno dei "tormentoni" dell'estate 2018, e in diversi generi come Edm, Soca, Pop, Afrobeat e Latino. Per la prima data in cartellone, l'11 agosto, salirà sul palco uno nomi della dance-music italiana ed internazionale, Gigi D'Agostino. Il 13 arriveranno i re della trap, la band romana Dark Polo Gang.