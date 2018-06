Musicultura 2018, i quattro finalisti

MACERATA, 16 GIU - Pollio, Davide Zilli, Daniela Pes e Marco Greco sono i quattro vincitori finalisti della 29/a edizione di Musicultura scelti dal pubblico delle prime due serate del Festival all'Arena Sferisterio di Macerata. Il 17 giugno si contenderanno il titolo di vincitore assoluto 2018 e il premio finale di 20 mila euro. Pollio si è anche aggiudicato il Premio Antonello Ieffi per la migliore interpretazione. A Daniela Pes è andato invece il Premio Nuovo Imaie per la realizzazione di un tour. Seconda serata di Musicultura caratterizzata il 15 giugno dall'atteso ritorno sul palcoscenico del festival di Sergio Cammariere. "Questo posto è incantevole, suscita emozioni dentro l'anima", ha detto il cantante. Tra i brani eseguiti anche 'Tutto quello che è un uomo' cantata con il pubblico. Omaggio della Compagnia di Musicultura insieme all'attrice Cinzia Leone in onore di Anna Magnani: all'arena sono risuonate canzoni popolari romane come Vecchia Roma Nannarè e Il Valzer Della Toppa sul testo di Pier Paolo Pasolini.