Torna Dumbo in live action

ROMA, 16 GIU - Tenero, adorabile, schivo, ingenuo, pauroso, ridicolizzato per le larghe orecchie eppure incapace di provare rancore. Dumbo, l'elefantino più amato della storia del cinema, consacrato dal classico di animazione Disney - uscito il 23 ottobre 1941, Oscar per la migliore colonna sonora per un musical e in nomination nella categoria della migliore canzone per Baby Mine - si prepara a tornare. Arriverà in Italia a marzo 2019 Dumbo, la rivisitazione in chiave live action diretta dal visionario Tim Burton (Alice in Wonderland, La Fabbrica di Cioccolato). Nel primo trailer in italiano del nuovo film Disney, gli occhioni sbarrati di Dumbo che si nasconde sotto un cumulo di fieno sono gli stessi, e così le enormi orecchie che gli permetteranno di volare. Ma accanto all'elefantino non c'è più il fido topo Timoteo, bensì due bambini che lo aiuteranno a diventare una star del circo. Cast stellare, con Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green.