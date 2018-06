Dolomiti di Tappeiner in mostra a Roma

TRENTO, 16 GIU - Per la prima volta a Roma, nello Spazio fontana del Palazzo delle Esposizioni, la magnificenza delle Dolomiti, monumento d'arte diffuso che l'Unesco ha riconosciuto come Patrimonio Mondiale per la loro straordinaria bellezza e importanza scientifica per la storia della Terra, è documentata in una mostra, con una quarantina di scatti del fotografo Georg Tappeiner. National Geographic, la prestigiosa rivista, ha pubblicato per prima alcuni scatti di Tappeiner e proprio a seguito di questa iniziativa è nata la mostra 'Dolomiti. Il cuore di pietra del mondo'. L'autore ha esposto parte di questi scatti a Praga, a Zagabria e ora arriva a Roma. L'esposizione è visitabile dal 20 giugno al 2 settembre, è promossa da Roma Capitale - Assessorato alla Crescita culturale e dall'Azienda Speciale Palaexpo in sinergia con la Fondazione Dolomiti Unesco.