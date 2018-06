Gli scatti americani di Cartier-Bresson

LUCCA, 15 GIU - 'Henri Cartier-Bresson. In America': questi il titolo della mostra fotografica ospitata dal 16 giugno all'11 novembre al Lucca Center of Contemporary Art. L'esposizione raccoglie 101 immagini in bianco e nero, scatti che il fotografo parigino realizzò in America a partire dalla metà degli anni Trenta, quando visitò per la prima volta gli usa, fino alla fine degli anni Sessanta. La mostra è a cura di Maurizio Vanni ed è stata organizzata in collaborazione con Magnum Photos - che Cartier-Bresson fondò insieme a Robert Capa, George Rodger, David 'Chim' Seymour e William Vandivert - e Fondation Henri Cartier-Bresson con il supporto di Mviva. Gli scatti esposti, spiegano gli organizzatori, mostrano come il celebre fotografo riuscì a catturare la realtà e l'essenza della vita americana di allora, mostrando in particolare la diversità della ricca società americana.