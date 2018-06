Valeria Golino, da 'Dei' a Salvatores

ROMA, 15 GIU - Il suo secondo film da regista, Euforia, presentato con successo a Cannes, uscirà il 25/10, ma intanto Valeria Golino torna al cinema come produttrice. Succede con 'Dei', intenso romanzo di formazione, opera prima dell'artista visuale Cosimo Terlizzi, con Luigi Catani, Andrea Arcangeli e Martina Catalfamo in sala dal 21 giugno con Europictures. "'Dei' è sul il passaggio tra l'adolescenza e la prima giovinezza. E' come un momento di grazia, anche se poi chi lo attraversa non lo vive così. Ci trovi la bellezza allo stato puro... ma ci sono dei e dei" dice sorridendo l'attrice, che sta per tornare sul set ("cominciamo lunedì") con Toni Servillo e Carlo Buccirosso per '5 è il Numero Perfetto', opera prima del fumettista Igort. Ad agosto poi inizierà il film di Gabriele Salvatores ("non c'è ancora un titolo" spiega) con Claudio Santamaria e Diego Abatantuono, dal libro Se ti abbraccio non aver paura di Domenico Starnone. Già pronto invece Les estivants di Valeria Bruni Tedeschi "che spero sarà a Venezia".