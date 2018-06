Balivo saluta Detto Fatto, torna su Rai1

ROMA, 15 GIU - "Già mi mancano la super squadra di Endemol Shine e della Rai di Mecenate, voi da casa che mi avete sostenuta in questa non facile avventura, rendendola un successo". Caterina Balivo cha salutato i telespettatori di Detto Fatto, il programma del pomeriggio di Rai2 di cui lascia la conduzione dopo 6 stagioni. Un saluto affidato anche alla sua pagina social dove ha scritto: "Per me è giunto il tempo di tornare a casa a Roma dalla mia amata famiglia che tanto mi è mancata in questi otto anni trascorsi in una città frenetica e sorprendente come Milano". La conduttrice, visibilmente commossa ha detto che il prossimo anno condurrà un nuovo programma su Rai1. "Eravamo folli, volevamo portare i tutorial in tv" così Caterina ha ricordato le prime puntate della trasmissione e per quanto riguarda la prossima stagione dice sicura: "Sono convinta che il programma, ormai diventato un brand per Rai2, proseguirà in ottime mani". Sarà Bianca Guaccero a prendere il testimone del programma di Rai2.