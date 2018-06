'Sing your Song', la musica in periferia

ROMA, 15 GIU - La musica dell'Auditorium Parco della Musica di Roma esce dalle sue mura e regala ai ragazzi della periferia est della città un progetto di oltre un mese assieme a Save the Children Italia, "Alla scoperta della mia musica con Giocajazz - Sing Your Song". Il progetto, promosso dalla Siae all'interno del bando S'illumina, punta al sostegno di piani di promozione culturale nelle periferie urbane. "Sing your song" a cura di Massimo Nunzi (compositore, arrangiatore, musicologo e trombettista) prevede la formazione musicale e l'inclusione sociale di ragazzi di 6-16 anni che vivono in aree della periferia di Roma prive di servizi e di opportunità tramite laboratori interattivi in cui questi giovani proporranno brani musicali originali che verranno eseguiti dall'Orchestra di Giocajazz. Il progetto si svolgerà all'interno del Punto Luce di Torre Maura dal 15 giugno al 24 luglio. Conclusi i laboratori, verranno selezionati i brani migliori per il gran finale all'Auditorium Parco della Musica.