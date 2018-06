Pandolfi, io sole al tramonto ma canto

ROMA, 15 GIU - "Elio in greco significa sole e io sono un sole al tramonto, esco meno, ma continuo a studiare, l'inglese che ho perfezionato e, soprattutto, a cantare perché è stata sempre la mia passione, la musica è la bellezza che Dio ha voluto regalare agli uomini". Il 17 giugno Elio Pandolfi compie 92 anni, ma non è scontato dire che non li dimostra. Curiosità, voglia di divertirsi e di divertire in lui sono immutate. Attore, cantante e doppiatore, ha all'attivo una carriera che lo ha portato a recitare con i più grandi dello spettacolo, da Rina Morelli a Paolo Stoppa, da Lauretta Masiero a Tino Buazzelli. Cantante e ballerino prima di rivista poi di operetta, tra i più ricercati doppiatori, attore di teatro e di cinema. "Ho fatto pochissimi film - sottolinea - ma ne ho doppiati un'infinità, così come ho fatto poca tv. La Rai non mi ha mai amato", dice con una punta di amarezza, ma con la comicità naturale che lo caratterizza cambia subito registro e aggiunge: "Non c'è nessuno che non si sia divertito con me".