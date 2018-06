Il Montanelli 2019 su giornalismo web

MILANO, 15 GIU - Il Premio Montanelli di bella scrittura, giunto alla sua 8/a edizione, quest'anno sarà incentrato sulla comunicazione digitale. Lo ha reso noto la Fondazione Montanelli-Bassi, che ha fornito questa traccia del tema: "Nell'era della comunicazione digitale, velocità estrema nel ricevere e fornire informazione, brevità, incisività e perfino smodatezza di linguaggio sembrano caratteri dominanti e inevitabili anche nel mondo del giornalismo. Ai concorrenti al Premio Montanelli 2019 si chiede di illustrare, con articoli a stampa o produzioni di altro genere, le proprie esperienze e le proprie posizioni riguardo a tali fenomeni". La giuria per l'edizione 2019 è composta da Francesco Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca, Paolo Mieli in rappresentanza della Fondazione Corriere della Sera, Marco Ballarini per la Biblioteca Ambrosiana, Andrée Ruth Shammah, direttrice del Teatro Parenti di Milano, e Ferruccio de Bortoli, delegato dal presidente della Fondazione Montanelli Bassi.