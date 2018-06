Sposami stupido, gay o clandestino?

ROMA, 15 GIU - 'Sposami, Stupido!' è una commedia francese che sembra un istant-movie per i temi toccati: la migrazione, i matrimoni gay, il problema della cittadinanza e l'incontro-scontro tra le culture. Il film di Tarek Boudali, distribuito da Koch Media dal 20/6, racconta di un giovane marocchino, Yassine (lo stesso Boudali) che con tanto di biglietto aereo, grazie ai sacrifici della sua famiglia, si trasferisce a Parigi per diventare architetto, ma il destino vuole che, per colpa di una sveglia inascoltata, si addormenti da studente modello e si risvegli da immigrato illegale in Francia. Deve così lasciare Parigi al più presto, ma è troppa la vergogna di tornare in Marocco dove gli orgogliosi genitori lo immaginano già sistemato. Yassine trova come unica soluzione quella di fare la cosa più inaccettabile per la sua tradizionale famiglia marocchina: sposare un uomo, Fred (Philippe Lacheau), suo migliore amico, che trova conveniente fare questo passo solo per ritardare le nozze con la compagna con la quale convive.