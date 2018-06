FuoriSerie al via con anteprima Flash

ROMA, 14 GIU - L'anteprima assoluta di "Flash", pilota per serie tv scritto e diretto da Valerio Vestoso, vincitore del Premio Solinas La Bottega delle webseries creato da Rai Fiction, che andrà in onda su Rai3 il 29 giugno in seconda serata (on line su Rai Play dal 22 alle 21). E' una delle anticipazioni della prima edizione di i FuoriSerie. L'appuntamento è dal 22 al 24 giugno, il nuovo festival delle serie tv che tra Orbetello, Grosseto e l'azienda agricola La Parrina ospiterà proiezioni, incontri e mostre dedicate a un fenomeno che sta ridisegnando i confini del racconto per immagini. Tra le anteprime Smilf per gentile concessione di Sky, una irriverente comedy Usa. Un 'analisi sul successo di Skam Italia, la rivoluzionaria serie teen coprodotta da Timvision production e Cross Production le cui riprese della seconda stagione inizieranno nei prossimi giorni a Roma. Remake della serie norvegese ambientata in un liceo di Oslo, ha rapidamente conquistato l'Europa. FuoriSerie è diretto da Giuliana Aliberti e Fabio Ferzetti