Collisioni, 10 anni festival agrirock

TORINO, 14 GIU - Collisioni, il festival agrirock di Barolo, 100 mila visitatori e un giro d'affari di 8 milioni, compie 10 anni. Il programma, dal 29 giugno al 28 luglio, è stato presentato al Circolo dei lettori di Torino dal suo ideatore Filippo Taricco, dall'assessora alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi, e da numerosi sponsor e produttori di vini e cibo del territorio. "Collisioni è diventato uno degli appuntamenti più importanti del palinsesto regionale per qualità e ricaduta sul territorio - - dice Parigi - per questo va difeso in ogni modo, come il Salone del Libro". Ad aprire il cartellone è il concerto del lungo addio di Elio e Le storie Tese; chiude Lenny Kravitz. In programma anche Depeche Mode, Steven Tyler, Max Pezzali. "Abbiamo speso quasi mezzo milione di euro per la messa in sicurezza - è l'allarme lanciato da Taricco -; dall'anno prossimo va ripensata la logistica, se no non ce la facciamo più...".