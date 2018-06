Bettazzi entra nel team Il Castoro

ROMA, 13 GIU - Maria Chiara Bettazzi entra nel team editoriale di Editrice Il Castoro con il compito specifico di ideare e sviluppare progetti editoriali italiani. Lo annuncia l'Editrice Il Castoro. Il suo ruolo consisterà "nell'arricchire il catalogo della casa editrice di opere di autori italiani, sia nella narrativa sia in progetti innovativi e speciali per tutte le età. Questo nell'ottica di una sempre maggiore internazionalizzazione dei titoli e degli autori della casa editrice e della loro promozione sul mercato estero" spiega una nota della casa editrice. Maria Chiara Bettazzi vanta un'esperienza ventennale in Giunti Editore, dove è stata senior editor e ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità nel settore ragazzi, in particolare nella progettazione di fiction e non-fiction italiana, ideazione e cura di nuove serie e collane e scouting di nuovi autori e illustratori italiani. Grande l'esperienza anche nella promozione e diffusione della letteratura per bambini e ragazzi nelle scuole e nelle librerie.