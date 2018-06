Presidente Emmy a Ischia Global Fest

NAPOLI, 13 GIU - Hayma Washington, presidente e ad della Usa Tv Academy, che promuove gli Emmy Awards (gli 'oscar della tv') sarà tra gli ospiti del Global Production Summit previsto dal 15 al 22 luglio a Ischia nell'ambito del 16.mo Film & Music Fest. Lo annuncia la produttrice Cheryl Boone Isaacs, presidente del Global Fest insieme con Andrea Leone. Come anticipato da The Hollywood Reporter, dopo aver annunciato il 12 luglio a Hollywood le nomination degli Emmy 2018, Hayma Washington volerà in Italia per confrontarsi con i nostri produttori coinvolti da Anica e Apt nel forum di Ischia Global, evento promosso con il sostegno del Mibact (Dg Cinema) e della Regione Campania. Il primo manager afroamericano della storia della Tv Academy (già vincitore di 7 Emmy ed un Producer Guild Award per "The Amazing Race") incontrerà a Ischia i giovani della Masterclass internazionale diretta da Bernard Hiller e ritirerà il premio Humanitarian Award in rappresentanza della Television Academy e della Television Academy Foundation.