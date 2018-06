Scorse apre 'Cinema ritrovato' a Bologna

BOLOGNA, 13 GIU - Il regista Martin Scorsese presenterà il 23 giugno in piazza Maggiore a Bologna la proiezione di 'Enamorada', il film di Emilio Fernandez del 1946, apertura della rassegna il 'Il cinema ritrovato', che proseguirà fino all'1 luglio. La rassegna sarà nel cartellone di 'Sotto le stelle del cinema', 56 serate in piazza dal 18 giugno al 15 agosto, con la proiezione dei migliori restauri e delle migliori copie dei classici che hanno fatto la storia. Si comincerà con Giuliano Montaldo, che presenterà il nuovo restauro del suo 'Sacco e Vanzetti' del 1971 e si proseguirà con retrospettive dedicate a Billy Wilder, Milos Forman, Scorsese, i musical, e la commedia all'italiana di Monicelli, Sordi, Troisi. Tra gli altri ospiti ci saranno Raffaella Leone, per il 50/o anniversario di 'C'era una volta il West' del padre Sergio Leone; Emi De Sica per il restauro di 'Ladri di biciclette' del padre Vittorio; Giorgio Dirtti e Paolo Cottignola per il ricordo di Ermanno Olmi con la proiezione di 'Torneranno i prati'.