Tornano Spandau Ballet, nuova formazione

ROMA, 13 GIU - Gli Spandau Ballet, la band esplosa negli anni '80, torna con una nuova formazione e arriva in Italia per tre date esclusive: martedì 23 ottobre 2018 a Milano al Fabrique, mercoledì 24 ottobre all'Atlantico Live di Roma e giovedì 25 ottobre al Gran Teatro Geox a Padova. Venticinque milioni di dischi venduti nel mondo, 23 singoli in hit parade e una presenza nelle classifiche britanniche per un totale di oltre 500 settimane, gli Spandau Ballet ripartono con un nuovo cantante, che ha debuttato il 6 giugno nel live di Londra al Subterania club. Si tratta di Ross William Wild, 30 anni, la cui potenza vocale gli ha già permesso di interpretare Elvis Presley in un musical del West End londinese, che ha studiato musica e teatro all'accademia di Glasgow e al suo attivo ha l'album 'Wild Traks'. Biglietti disponibili su ticketone.it dalle ore 9.00 del 14 giugno e in tutti i punti vendita Ticketone e nelle prevendite autorizzate dalle ore 9.00 del 18 giugno.