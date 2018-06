Comunale di Bologna in tournée a Parigi

(ANSA) – BOLOGNA, 13 GIU – Una settimana intensa, 16-23 giugno, attende Michele Mariotti e i complessi artistici del Comunale di Bologna, di cui è direttore musicale. Nel 150/o della morte di Gioachino Rossini la Fondazione ha approntato un programma che comprende l'esecuzione in forma di concerto de L'italiana in Algeri e un concerto sinfonico vocale che verranno portati in tournée il 22 e 23 al Théatre des Champs-Elysées di Parigi. Prima della trasferta Mariotti li proporrà anche al pubblico bolognese: L'italiana, che vedrà nei ruoli principali Marianna Pizzolato (Isabella), Nina Solodovnikova (Elvira), Carlo Lepore (Mustafà), Antonino Siragusa (Lindoro) e Roberto De Candia (Taddeo), è in programma il 16 alle 15 all'Auditorium Manzoni; il 19 dirigerà arie, duetti e pagine sinfoniche da opere di Verdi e Rossini come I Vespri siciliani, Un ballo in maschera, Macbeth, Simon Boccanegra, La forza del destino, Attila e Guillaume Tell. Parteciperanno il soprano Maria José Siri e i tenori Stefan Popp (Bologna) e Gregory Kunde (Parigi).