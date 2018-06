Asia a X Factor, sopravvivo grazie a voi

ROMA, 12 GIU - "Questi dovevano essere i tre giorni più difficili della mia vita, ma grazie a queste persone che sono qui accanto a me e grazie a voi sto sopravvivendo, veramente grazie". Asia Argento si alza in piedi per salutare il pubblico al quale si rivolge al termine delle audizioni di X Factor Italia a Pesaro. Al suo fianco i colleghi della giuria Manuel Agnelli, Fedez e Mara Maionchi. L'attrice e regista è in lutto per la scomparsa del compagno, lo chef Anthony Bourdain, suicidatosi lo scorso 8 giugno in Francia. Non è stato facile per lei essere presente alle audizioni, ma l'attrice ha voluto mantenere i suoi impegni lavorativi e ringraziare e salutare con queste parole il pubblico di Pesaro intervenuto all'Adriatic Arena e il pubblico che in questo difficile momento l'hanno supportata e sostenuta con applausi e cori di incoraggiamento.