A Bologna una statua per Freak Antoni

BOLOGNA, 12 GIU - "Un'opera indimenticabile ed eccezionale in puro marmo anarchico di Carrara". Così il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha presentato la statua a Freak Antoni esposta nel giardino John Klemen a Bologna. Tanti gli amici del leader degli Skiantos morto nel 2014 - da Omar Pedrini, agli Stato Sociale - venuti all'inaugurazione di questo monumento voluto dall'associazione We Love Freak. A svelarla, oltre a Merola, la madre e la figlia di Freak, Margherita. "Ricordiamo Freak per tutto quello che ha dato a noi e a questa città - ha detto Merola - Qui ci sono molti testimoni come me di una vita spesa a schivare la fresa, ma nello stesso tempo ci sono anche tante persone che vogliono che questa città continui ad essere così. Una città dove ci possono essere persone come Freak Antoni". Dopo Merola, la figlia Margherita ha ringraziato "tutti per questo giorno e soprattutto Daniele Rossi e Corrado Marchesi per la bellissima scultura. Avete reso questo piccolo spazio di Bologna un posto speciale".