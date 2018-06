Al Maxxi arriva Yap, festa delle arti

ROMA, 12 GIU - Una "stanza verde" geometrica e compatta da abitare quando il caldo non lascia tregua, per riflettere sulla biodiversità ma anche sui linguaggi culturali contemporanei all'ombra di un piccolo bosco di rampicanti, fiori e piante a foglia larga: è la Green Gallery, il progetto ecologico ed ecosostenibile che dal 12 giugno al 21 ottobre creerà uno spazio nuovo di verde pubblico proprio nella piazza antistante il Maxxi. Il 12 giugno l'installazione, realizzata da Studiod3r e vincitrice di "Yap Rome at Maxxi", il progetto organizzato dal Maxxi e dal Moma di New York nell'ambito della settima edizione italiana di Young Architects Program, sarà inaugurata con una grande festa in musica che darà il via a Yap Fest 2018: oltre 35 appuntamenti estivi che fino al 3 ottobre (con pausa ad agosto) accompagneranno i visitatori del museo capitolino in un viaggio multidisciplinare, dall'architettura alla musica, dalla danza all'arte, dal cinema alla letteratura.