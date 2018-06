Musicultura apre nel ricordo di Frizzi

ROMA, 12 GIU - Quella di quest'anno sarebbe stata la decima edizione di Musicultura condotta da Fabrizio Frizzi. E così il festival della Canzone Popolare e d'Autore, che taglia il traguardo delle 29 primavere, in programma dal 14 al 17 giugno allo Sferisterio di Macerata, rende omaggio al popolare conduttore con un'anteprima, domani 13 giugno, al Teatro Lauro Rossi. Una serata aperta a tutti per ricordare Fabrizio Frizzi, scomparso a marzo, con ricordi degli amici e della città. Il testimone della conduzione di Musicultura passerà a Gianmaurizio Foderaro, Metis Di Meo e John Vignola. Edizione record quella del 2018, con 811 candidature. Tra queste sono stati selezionati gli 8 vincitori: Marco Greco, Nemo, Daniela Pes, Pollio, Francesco Rainero, Rakele, Davide Zilli, ZoniDuo. Tra gli ospiti attesi: Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Brunori Sas. Il Festival sarà trasmesso su Rai3 e in streaming sulla pagina Facebook di Musicultura. La serata finale, inoltre, sarà trasmessa anche da Rai3 il 19 agosto in seconda serata.