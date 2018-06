Su La5 al via teen-drama 'Riverdale'

ROMA, 12 GIU - Variety e New York Times ritengono che tra i punti forti della serie, oltre allo stile, ci sia l'autoironia nella rappresentazione dei passaggi più fantasiosi e nell'uso degli stereotipi di genere. Riverdale - la nuova serie-fenomeno dei Millennials - arriva su La5, in prima visione in chiaro, dal 13 giugno, ogni mercoledì, per 13 prime serate, dopo gli ottimi riscontri da parte della critica internazionale. Co-prodotto da Greg Berlanti, il teen drama con sfumature mistery narra la vita del giovane Archie Andrews in una una piccola città che dietro un'immagine perfetta cela delle oscurità. Il cast - che ha acceso media e social internazionali - vede spiccare Luke Perry che interpreta il padre di Archie, e Mädchen Amick in quello della mamma di Betty Cooper (Lili Reinhart). Nell'apparentemente tranquilla Riverdale dopo una triste estate in cui Jason Blossom è rimasto ucciso in un incidente in barca, per i ragazzi è tempo di tornare a scuola, ma segreti, amori e tradimenti sono in agguato.