Cartoon Club a Rimini dal 16 al 22/7

BOLOGNA, 12 GIU - Torna a Rimini dal 16 al 22 luglio Cartoon Club, il Festival internazionale del cinema d'animazione, del fumetto e dei games. Il manifesto dell'edizione 2018 della kermesse - giunta al 34/o anno - porta la firma di Sio, fumettista italiano tra i più seguiti sui social network, cartoonist famoso per il suo nonsense e Youtuber da milioni di visualizzazioni. Nel corso della rassegna riminese - accompagnata dalla mostra mercato Riminicomix e dalla Cosplay Convention in programma dal 19 al 22 luglio - a Sio, al secolo Simone Albrigi, Cartoon Club dedicherà anche una mostra per i suoi 10 anni di pubblicazioni. L'autore - che conta su un canale Youtube di cartoni animati con 1,7 milioni di iscritti, una pagina Facebook con quasi 700mila like e un account Twitter che sfiora i 40mila follower - scrive fumetti per Topolino, Panini e Bonelli, e pubblica la rivista di fumetti trimestrale 'Scottecs Megazine' edita da Shockdom e ha realizzato inoltre video musicali per 'Lo Stato Sociale' e 'Elio e Le Storie Tese'.