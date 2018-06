Terry Riley a Napoli, in esclusiva

NAPOLI, 11 GIU - Prossimamente in Europa per tre tappe, di cui due a Barcellona e a Londra, sarà a Napoli, in esclusiva nazionale il prossimo 27 luglio nel settecentesco cortile di Casa Morra, Terry Riley che si esibirà al pianoforte e synth con il figlio Gyan alla chitarra. L'evento è organizzato dalla Fondazione Morra, in collaborazione con la E-M ARTS. Si tratta, sottolineano gli organizzatori, di un evento unico per la città partenopea, con il grande artista di musica contemporanea che ha generato la musica minimalista "ripetitiva", seguita da tanti altri musicisti minimalisti e da formazioni di musica popolare. Negli ultimi anni è in tour con il figlio Gyan alternando momenti musicali tipici del repertorio folk e jazz. Terry espande i confini della struttura prescelta e grazie agli 'incitamenti' di Gyan giunge in direzioni insolite verso maratone di creazione spontanee e ipnotiche. Questa forza sonora interagisce con l'ambiente spaziale e il pubblico, generando un'esperienza di grande impatto.