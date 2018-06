Brachetti rilancia Le Musichall a Torino

TORINO, 11 GIU - Conto alla rovescia per la prima stagione de Le Musichall, nuovo teatro delle varietà nel centro di Torino con la direzione artistica di Arturo Brachetti. Con una programmazione di qualità, divertente e rivolta a tutti, spazio dedicato all'intrattenimento, genere a lungo accantonato che ora torna all'attenzione del pubblico con nuovi locali riaperti in Francia e Germania e ora, primo in Italia, a Torino. Gestito da ArtNOVE, impresa sociale e culturale nata nell'ambito della Congregazione dei Giuseppini del Murialdo, proprietaria del teatro, Le Musichall propone 21 spettacoli e 46 repliche dal teatro leggero alla comicità, dall'illusionismo alle arti circensi. Molti gli artisti in scena, volti celebri come Silvana Fallisi, il maestro di prestidigitazione Raul Cremona, il comico tv Saverio Raimondo, la stand up comedian al femminile Velia Lalli, il duo comico-magico Lucchettino, lo Stephen Hawking dell'illusionismo Christopher Castellini, l'allegria contagiosa di Antonello Costa e altri ancora.