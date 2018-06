Pappano suona a aeroporto Fiumicino

FIUMICINO (ROMA), 10 GIU - "L'idea di fare dei concerti in un luogo come l'aeroporto di Fiumicino è splendida, per il semplice fatto di essere in un posto così pieno di energia e di aspettative. Rende questo posto ancora più 'friendly', insieme ai pianoforti messi a disposizione dei passeggeri". Lo ha detto all'aeroporto di Fiumicino il Direttore musicale dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Antonio Pappano, che si è esibito in concerto al terminal 3 Partenze dello scalo romano, accompagnato dalle note di Alessandro Carbonare, Primo Clarinetto dell'Orchestra di Santa Cecilia. Il programma ha visto l'esecuzione di tre brani: Romanza n.1 e Romanza n. 2 da Drei Romanzen op.94 di Robert Schumann, a carattere delicato e salottiero in cui il pianoforte e il clarinetto dialogano tra loro con un tono quasi affettuoso, composti da Schumann come regalo di Natale per lamata moglie Clara, alla fine del 1849. Il terzo brano è stato Sholem Aleckhem, Rov Feidman!, del clarinettista ungherese Béla Kovács.