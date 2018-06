Ubriaco alla guida, fermato Vince Vaughn

ROMA, 10 GIU - L'attore Vince Vaughn è stato arrestato questa mattina a Manhattan Beach, a sud di Los Angeles, per guida in stato di ebbrezza. Lo rende noto il sito Tmz, secondo il quale Vaughn sarebbe stato fermato a un checkpoint mentre era con una persona in auto. Vaughn ha interpretato numerosi film, ma è noto soprattutto per le sue partecipazioni in film comici americani. Tra le pellicole che lo hanno visto protagonista: Old School, Palle al balzo - Dodgeball, 2 single a nozze - Wedding Crashers e Ti odio, ti lascio, ti...