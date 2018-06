Tiziano Gerosa torna con pop-rock

MILANO, 9 GIU - Dopo oltre 15 anni di stop, torna una voce d'altri tempi del pop-rock italiano: è Tiziano Gerosa, che ha pubblicato l'album 'Adesso sì'. "Avevo l'esigenza di fare un disco che avrei voluto comprare, con quel suono lì che può sembrare obsoleto, ma è quello di un disco veramente suonato", racconta il cantautore e musicista comasco. Ad aiutarlo una band d'eccellenze, strumentisti che hanno suonato con gli artisti più acclamati degli ultimi 40 anni: il batterista Lele Melotti, il bassista Paolo Costa, il tastierista Ernesto Vitolo e il sassofonista Claudio Pascoli e il chitarrista Luca Colombo, che fiorisce con i suoi assoli brani come 'Un bacio'. La musica risulta sempre al centro nelle fanfare di 'Senza parole' come nella coda blues rock di 'Quando passa il temporale'. Se dall'uptempo 'L'amore ti fa' alla languida title-track c'è un gusto di rock d'annata, è anche perché qualcosa viene da lontano, come 'Notte fonda', iniziata negli anni '80: "Nacque come pezzo acustico west coast, ora è rock con i fiati".