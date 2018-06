Ocean's 8, Bullock al comando di 8 ladre

NEW YORK, 9 GIU - Sono otto e tutte donne. E' la squadra di ladre capitanate da Sandra Bullock in 'Ocean's 8', il sequel della trilogia Ocean's di Steven Soderbergh, uscito negli Stati Uniti l'8 giugno mentre in Italia sara' in sala dal prossimo 26 luglio. Otto donne in azione, dirette da Gary Ross (Hunger Games) per un colpo grosso, quello di rubare un collier Cartier del valore di 150 milioni di dollari dal collo di Daphne Kluger (Anne Hathaway), ospite d'onore del Met Gala, l'evento mondato dell'anno organizzato dal Metropolitan Museum. Così, Debbie (Sandra Bullock), sorella di Danny (George Clooney) in Ocean's 11 neanche uscita di prigione riunisce le sue socie d'affari, Lou (Cate Blanchett), Nine Ball (Rihanna), Rose (Helena Bonham Carter), Tammy (Sarah Paulson), Amita (Mindy Kaling), Constance (Awkwafina) per una sorta di 'mission impossible'. In pieno movimento #metoo, Ocean's 8 al femminile e' sembrato quasi un atto dovuto dopo alcuni remake in rosa come di 'Ghostbusters'.