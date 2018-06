Noi siamo marea, mystery senza bambini

ROMA, 9 GIU - 'Noi siamo la marea' di Sebastian Hilger, in sala dal 21 giugno con Mariposa Cinematografica e già vincitore del premio del pubblico al 34/o Torino Film Festival, è un science-fiction-mistery illuminato dai colori spenti dell'Europa del nord. Tutto inizia con un fatto inspiegabile, la scomparsa il 5 aprile del 1994 dell'oceano dalla costa di Windholm in Germania. Insieme alla ritirata del mare, per circa cinque chilometri, cosa ancora più grave svaniscono tutti i bambini del luogo. Il giovane e longilineo fisico Micha (Max Mauff già visto ne L'onda) dell'università di Berlino ha però una sua originale teoria su quello che potrebbe essere successo 15 anni prima e vorrebbe così condurre studi approfonditi su questo fenomeno inspiegabile, ma trova resistenza dentro il suo istituto. Per lui non arriverà infatti nessun incarico ufficiale per portare avanti la ricerca in questa località ancora presidiata dalla polizia e considerata top secret.