Limited edition Luisaviaroma con dj Aoki

FIRENZE, 9 GIU - Il dj e produttore americano Steve Aoki arriverà a Firenze nei giorni di Pitti Uomo per partecipare al lancio in esclusiva di una limited edition di T-shirts con Luisaviaroma. Si tratta di una esclusiva co-brand con Dim Mak Collection by Steve Aoki (la linea del dj) che fa parte del progetto Lvr Edition, ideato da Luisaviaroma. Il progetto comprende un modello di T-shirt (per uomo e donna) con la stampa di una iena disegnata dall'artista David Choe, acquistabile solo sul sito Luisaviaroma (si tratta di una edizione limitata di 50 pezzi, già oggi online). Il dj sarà in negozio mercoledì 13 giugno per la presentazione della limited edition, poi la sera sarà protagonista di un party organizzato da Luisaviaroma per l'occasione (location è top secret), salendo in consolle dalle 23 alle una di notte.