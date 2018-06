A Roma costumi Amadeus di Milos Forman

ROMA, 9 GIU - Una selezione dei costumi originali realizzati dalla Sartoria Tirelli per il pluripremiato film "Amadeus" di Milos Forman sarà in mostra fino al 22 giugno all' Auditorium Parco della Musica di Roma. "Atelier Mozart" è l'occasione di avvicinarsi al mondo del genio di Salisburgo in attesa dell' evento con cui l' Accademia Nazionale di Santa Cecilia intende anche rendere omaggio al grande regista morto poche settimane fa: mercoledì 21 e giovedì 22 giugno il film in inglese con sottotitoli in italiano sarà proiettato con la colonna sonora eseguita dal vivo dall' Orchestra e dal Coro ceciliani. Sul podio il direttore svizzero Ludwig Wicki, grande esperto di musiche da film.