Tv, torna ad Assisi "Con il Cuore"

PERUGIA, 9 GIU - Ci saranno anche i vincitori dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, Ermal Meta e Fabrizio Moro, alla serata benefica "Con il Cuore nel nome di Francesco" che si terrà martedì 19 giugno alle 20.35 nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco d'Assisi. L'evento, condotto da Carlo Conti, sarà trasmesso in diretta su Rai1 e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Bianca Atzei, Edoardo Bennato, Marco Carta, Nino Frassica, Noemi e Ron. Non solo musica ma anche testimonianze come quella di don Marco Pozza, parroco del carcere "Due Palazzi" di Padova e di don Davide Banzato, sacerdote della comunità "Nuovi Orizzonti", che si occupa di aiutare chi è in gravi difficoltà e dei ragazzi di strada. Sarà possibile sostenere la campagna di solidarietà dei frati del Sacro convento di Assisi, per poveri e dimenticati dal mondo, con Sms e chiamate da rete fissa al 45515 fino al 5 luglio.