ROMA, 8 GIU - La casa editrice 66thand2nd inaugura 'bookclub-I racconti', una serie di libri dedicata alla sfida più difficile: saper raccontare una storia in poche pagine. La collana parte con 'L'amore è potere, o almeno gli somiglia molto', in libreria dal 14 giugno, del nigeriano A.Igoni Barrett. "Un racconto può essere tante cose: una fiaba d'amore, un'indagine poliziesca, un viaggio d'iniziazione. In poche pagine - spiega la casa editrice - può rievocare qualcosa di più grande: un'impressione, una conversazione, una giornata, una vita". Il percorso di lettura interno alla collana bookclub si affianca a quelli già intrapresi con Gli scrittori e Le donne. Innovativo il progetto grafico: in ogni volume un segnalibro ritagliabile dalla bandella segnalerà le parole chiave di ogni racconto. La seconda uscita, prevista per l'autunno, sarà 'Simple recipes' di Madeleine Thien, di cui Alice Munro, maestra della short-story ha scritto: "Questo è senza dubbio il debutto di una splendida scrittrice".