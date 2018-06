Dal 19 luglio 'Porretta soul festival'

BOLOGNA, 8 GIU - Swamp Dogg, Spencer e Percy Wiggins e Wee Willie Walker saranno i cantanti in cartellone, in esclusiva europea, al 'Porretta soul festival' dal 19 al 22 luglio nella cittadina dell'Appennino bolognese, da trentuno anni dedicato alla black music. Il nutrito cast comprenderà anche Booker Brown, Lacee, Ernie Johnson, Missy Andersen, Terrie Odabi, Chris Cain & Luca Giordano Band, Fabrizio Poggi & Mitch Woods, Larry Batiste, John Ellison e tanti altri. Ad accompagnare i solisti ci sarà la Anthony Paule Soul Orchestra, con Sax Gordon e Larry Batiste (direttore musicale dei Grammy Awards). Nel pomeriggio previsti concerti gratuiti nel centro storico con band italiane tra cui la Henry Brooks Orchestra H20 che avrà come ospite speciale Zucchero. Art Tipaldi, fondatore e direttore della rivista 'Blues music magazine' sarà premiato per il contributo dato alla promozione del soul. Dal 17 al 29 luglio, all'insegna di 'The valley of soul' ci saranno concerti gratuiti a Vergato, Marzabotto, Grizzana Morandi e Tolè.