Milano Latin Festival, cultura e musica

MILANO, 8 GIU - Trentacinque concerti live di alcune fra le più grandi stelle della musica latina, 14 gruppi di musiche e danze tradizionali per la grande festa d' inaugurazione, 7 feste nazionali, 16 eventi culturali nelle settimane dedicate ai diversi Paesi, 21 esibizioni folkloristiche, 5 piazze da ballo diverse, un Salsodromo con animazione e workshop di danza, 5 serate a tema che si alterneranno per tutta la durata della manifestazione, un maxischermo da 30 mq per tifare insieme alle partite dei Mondiali di calcio. Sono alcuni dei dati della quarta edizione del 'Milano Latin Festival'. Come tradizione il festival, dal 14 giugno al 18 agosto ad Assago, è un mix di cultura, tradizione, solidarietà - tra cui donazione ai bimbi bisognosi e la prevenzione del tumore al seno - e tanta musica. '#Giornalistinfestival2018', una tre giorni dal 18 al 20 giugno organizzata dall'Associazione lombarda dei giornalisti (Alg), è la novità di quest'anno.