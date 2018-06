Guerritore apre 'Giornate della Luce'

SPILIMBERGO (PORDENONE), 8 GIU - Si rinnova da domani a Spilimbergo con incursioni anche in altre località regionali, l'appuntamento con il festival che celebra il ruolo degli autori della fotografia del cinema italiano contemporaneo. Per onorare questa arte l'autrice, regista e conduttrice Gloria De Antoniha ideato il festival "Le Giornate della Luce" - che dirige con Donato Guerra - in programma fino a domenica 17 giugno con proiezioni dei film in concorso, incontri con fotografi di scena, registi e attori, seminari e percorsi espositivi. Il festival culminerà nell'attribuzione del premio "Il Quarzo di Spilimbergo-Light Award", assegnato alla migliore fotografia di un film italiano dell'ultima stagione, insieme al consueto premio dei Giovani e premio del Pubblico. L'inaugurazione a Palazzo Tadea con l'attrice Monica Guerritore, che converserà con la giornalista e critica cinematografica Laura Delli Colli per gli "Incontri di 8 e mezzo". (ANSA).