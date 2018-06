Teen Titans Go in anteprima a Giffoni

SALERNO, 8 GIU - "Teen Titans GO! Il Film", la squadra di adolescenti supereroi protagonista della serie animata firmata Dc Comics e Warner Bros, sarà presentata alla 48esima edizione del Giffoni Film Festival (Giffoni Valle Piana - Salerno). Giovedì 26 luglio a giurati e giffoners sarà dedicata l'anteprima del film d'animazione, fresco e irriverente, che nelle sale italiane arriverà il prossimo 6 settembre, distribuito a livello internazionale da Warner Bros. Pictures. Il lungometraggio riprende in chiave parodistica le quattro stagioni della serie andata in onda, a partire dal 2013, su Cartoon Network e Boing. Ora arriva nelle sale con una nuova avventura che inizia proprio con Robin, il leader del gruppo, intenzionato a trasformare i suoi amici in protagonisti di un film tutto loro, come ogni supereroe che si rispetti. Devono solo trovare il modo di farsi notare dal miglior regista di Hollywood.