Esce 'Tu y Tu', il pop latino in rosa

ROMA, 8 GIU - Il pop latino declinato al femminile che si candida a diventare tormentone dell'estate. Arriva sui principali Digital Stores e in tutte le Radio 'Tu y Tu', il nuovo singolo della giovane musicista italo-cubana Dayma: il brano, pubblicato dalla label 'Melodramma L&P' e realizzato con la produzione artistica di Massimo Telli e Luca Tomassini è scritto in spagnolo, insieme all'autore cubano Lester Garcia, dalla stessa Dayma che, già figlia d'arte (papà direttore d'orchestra e la mamma Mayda Gonzalez cantante molto nota nell'isola caraibica), ha studiato pianoforte, flauto traverso e canto al conservatorio. A 12 anni si trasferisce in Italia con la mamma e a 16 registra il suo primo album prodotto da Pino D'Angiò. 'Tu y Tu' è una storia d'amore con un ritornello scioglilingua, tra sonorità pop latine e la sensualità vocale di Dayma che sarà protagonista anche di appuntamenti live tra l'Italia e Cuba. Per un brano che punta a diventare una hit dell'estate 2018, e stavolta tutto in rosa.