Musica: Stylophonic torna con We Are

MILANO, 8 GIU - "La musica da ballo è di per sé inclusiva, unisce le persone in un rito quasi tribale, ancestrale, per questo uso il plurale 'noi'". Così Stefano Fontana, in arte Stylophonic, presenta all'ANSA il suo nuovo album 'We Are', in uscita oggi. Con le melodie jacksoniane del cantante Kena Anae e il missaggio di una leggenda come Dave Darlington, le 15 tracce registrate a New York toccano a più riprese la storia della dance, come nei tanti omaggi al funk: "Senza volerlo ho fatto quasi un libro di storia della musica da ballo. Non sono tanti i dj dai 30 anni in giù che si siano andati a vedere cosa è successo nel passato della dance: è una questione culturale, se conosci la storia hai più armi per creare, se invece segui solo i trend del momento diventa tutto il clone di un clone". Il 27 giugno Stylophonic aprirà la data a San Siro dei Negramaro.