Dante, corteo cantori declamerà Commedia

FIRENZE, 07 GIU - Un flashmob dantesco itinerante, in centro a Firenze e declamato in tante lingue, per celebrare il 753/o compleanno di Dante Alighieri: l'evento, ideato dalla casa museo dedicata alla al Sommo poeta, è in programma il 9 giugno a Firenze. L'iniziativa, presentata in palazzo del Pegaso alla presenza del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, avrà la direzione artistica di Erminia Zampano: nella prima sosta, in piazza Santa Croce, ai piedi del cenotafio di Dante, saranno declamate terzine del Paradiso; nella piazzetta del museo Casa di Dante risuoneranno le terzine della Fiorenza antica e dell'esilio, mentre nell'ultima tappa del percorso, in Palazzo Vecchio, nella sala d'Arme i cantori parleranno, con i versi dell'Alighieri, della "selva oscura" e dell' "amor che move il sole e l'altre stelle". Ci saranno anche cantori che declameranno la Commedia in inglese, francese, cinese, olandese, ungherese, rumeno, spagnolo, russo, portoghese, danese.