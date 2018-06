In 45 mila per tributo a Pino Daniele

NAPOLI, 7 GIU - Quarantacinquemila spettatori, 7 km di cavi, 144 casse, 320 tecnici, 500 uomini impiegati per la sicurezza. Numeri da grande evento per quello che gli organizzatori definiscono "il più grande tributo live della musica italiana" snocciolati nella conferenza stampa a poche ore dal concerto omaggio a Pino Daniele al San Paolo di Napoli. Una cinquantina gli artisti impegnati, con una scaletta ricca di canzoni e contributi, e un concerto-show (trasmesso da Rai1) che promette di andare ben oltre le cinque ore. Sin dalla mattina, e nonostante la giornata afosa, in tanti provenienti da tutta Italia si sono accalcati ai cancelli in attesa di entrare. "Siamo orgogliosi ed emozionati - sottolinea il sindaco di Napoli Luigi de Magistris - per un evento straordinario. Non abbiamo mai dimenticato di ricordare Pino, ma il concerto di stasera e' il suggello ideale. Per ogni napoletano Pino rappresenta l'eternità della musica e come poeta, artista e musicista rimarrà per sempre con noi".