Giacometti in mostra al Guggenheim NY

NEW YORK, 7 GIU - Il genio di Alberto Giacometti al Guggenheim di New York. Intitolata 'Giacometti', si apre l'8/6 una mostra antologica completa delle sue opere, la prima negli Usa negli ultimi 15 anni e fino al 12/9 espone 175 lavori, tra sculture, dipinti e disegni, dell'artista svizzero (1901-1966), alcuni inediti in America. Le sue filiformi figure umane sono disseminate lungo la rotonda del museo, a ricordare la reazione dell'artista al trauma e all'angoscia per la II Guerra Mondiale. Tra queste la scultura in bronzo 'L'homme qui marche' (L'uomo che cammina), venduta nel 2010 all'asta da Sotheby's per circa 75 milioni di euro, il prezzo più alto mai pagato per un'opera d'arte che non sia un quadro. La mostra è stata organizzata da Megan Fontanella, curatrice di Modern Art and Provenance del Solomon R. Guggenheim Museum, e Catherine Grenier, direttrice della Fondazione Giacometti di Parigi e resa possibile grazie al contributo di Lavazza nell'ambito della collaborazione quinquennale con il museo di NY.