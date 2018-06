'68 americano in mostra al Mast Bologna

BOLOGNA, 7 GIU - Una mostra sul 1968 negli Stati Uniti, non solo per ricordare un anno simbolo ma anche per rendere omaggio al fotogiornalismo degli anni Sessanta. La rassegna, promossa dalla Fondazione Mast e intitolata 'Usa '68 Disordini e Sogni, Cinquantaquattro immagini di reportage', andrà in scena dal 10 giugno al 30 settembre al Mast di Bologna. L'esposizione, grazie a 54 scatti provenienti dalla Monroe Gallery of Photography di Santa Fe, spazia dal discorso di Martin Luther King che dà voce al 'sogno' di una generazione alla guerra in Vietnam, dalle campagne elettorali di Richard Nixon e Robert Kennedy ai ritratti di Bob Dylan, Muhammad Ali e delle Black Panther. Oltre alle immagini, la mostra al Mast racconterà il '68 anche con una videoinstallazione in ciclorama su cui scorrono documentari e filmati storici e una videoproiezione sugli anni '60 dagli archivi della Cineteca di Bologna, con filmati e servizi sulle proteste studentesche in Italia e a Bologna.