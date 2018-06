Stato-mafia, 25 anni di processi

ROMA, 7 GIU - C'è un filo che lega i rapporti fra Stato e mafia dalla Prima alla Seconda Repubblica ed emerge da sentenze definite in Cassazione. E ci sono verdetti che delineano quanto accaduto tra le due epoche, quando Tangentopoli scompaginò le carte. I 25 anni di indagini e processi e migliaia di atti giudiziari sono riassunti nel saggio "Commedianti. Andreotti, Berlusconi e la mafia" (122 pp., Epoké editore, 14 euro), scritto dal giornalista dell'ANSA Giampaolo Grassi. Il libro si snoda attraverso le sentenze a carico dell'uomo simbolo della Prima Repubblica, Giulio Andreotti, e di Marcello dell'Utri, braccio destro dell'uomo simbolo della Seconda Repubblica, Silvio Berlusconi. E si chiude con il verdetto di primo grado sulla trattativa Stato-mafia. "Sui rapporti fra Stato e mafia - è scritto nell'introduzione - è stato detto e scritto tutto e il contrario di tutto. Forse è utile riannodare le fila del discorso e, per orientarsi meglio in questo ginepraio, usare i punti cardinali individuati dalla magistratura".