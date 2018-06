Brevetto Siae anti falsa programmazione

ROMA, 7 GIU - Un algoritmo che contribuisce a 'stanare' i brani contenuti nei borderò delle esecuzioni live, ma in realtà mai suonati: è il primo brevetto della storia della Siae, un sistema dedicato a contrastare il fenomeno della falsa programmazione nei borderò, cioè nei documenti che consentono di ripartire agli autori ed editori gli incassi che derivano dalla pubblica esecuzione delle opere musicali tutelate. "Abbiamo lavorato per circa un anno con l'Università La Sapienza di Roma al progetto 'Programmi Puliti' per contrastare il fenomeno dell'alterazione della programmazione musicale eseguita durante gli eventi in pubblico - spiega in una nota Filippo Sugar, presidente di Società autori ed editori. - È il primo brevetto di Siae e rappresenta un ulteriore traguardo che abbiamo raggiunto nel nostro processo di semplificazione e innovazione per ripartire i compensi in modo sempre più agile e analitico ai nostri associati".