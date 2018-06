Millennium 'regina' Claire Foy è Lisbeth

ROMA, 7 GIU - Lisbeth Salander sta per tornare sul grande schermo. Sony ha diffuso a livello internazionale su tutte le piattaforme anche social il primo trailer di Millennium - Quello che non uccide, il film diretto da Fede Alvarez che porta in sala 'The Girl in the Spider's Web', il romanzo di David Lagercrantz, che prosegue la saga di Millennium dopo la scomparsa di Stieg Larsson. Il film vede Claire Foy, vincitrice del Golden Globe (The Crown), ereditare il ruolo della celebre hacker Lisbeth Salander nata dalla mente di Larsson. La pellicola arriverà nelle sale americane il 9 novembre 2018 (in Italia il 31 ottobre). Il film - l'adattamento del romanzo di David Lagercrantz, che fa da sequel ai romanzi di Larsson che compongono la trilogia Millennium - era da tempo in fase di pre-produzione. La sceneggiatura del film è stata scritta da Steven Knight, Jay Basu e dal regista Fede Alvarez. Nel cast anche Sverrir Gudnason (Mikael Blomkvist), Lakeith Stanfield (Ed Needham) e Stephen Merchant (Frans Balder) e Sylvia Hoeks