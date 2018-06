Collisioni, Premio Giovani a Mannarino

TORINO, 7 GIU - Il cantautore italiano Mannarino ha vinto il Premio Giovani di Collisioni assegnato ogni anno a un artista italiano "che con la cifra originale del suo lavoro si è dimostrato un modello non omologato e critico per le nuove generazioni". Mannarino riceve il premio a Barolo il primo luglio dai ragazzi del Progetto Giovani del Festival. Mannarino, spiegano gli organizzatori, è stato scelto "perché più di ogni altro artista della sua generazione ha saputo dare dignità di poesia alle sue ballate, creando canzoni indimenticabili da leggere e poesie da ascoltare, dando un soffio di vita nuovo a una grande tradizione letteraria italiana, che da Belli al grande Trilussa ha riportato il dialetto romano alla dignità di una cifra espressiva autentica, nuda e immediata. In un mondo musicale che sembra ormai rivolgersi solo ai talent-show e all'uso dell'inglese come forma di omologazione e anonimato, Alessandro Mannarino ha saputo trovare un suo tratto del tutto personale e autentico".