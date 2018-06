Locarno: a regista Dumont Pardo d'onore

MILANO, 7 GIU - Il regista e sceneggiatore francese Bruno Dumont sarà premiato con il Pardo d'onore Manor al '71 Locarno Festival' che si svolge nella località svizzera dall'1 all'11 agosto. Il regista francese sarà ospite in Piazza Grande, sabato 4 agosto, in occasione della prima mondiale della serie 'Coincoin et les z'inhumains'. Nato nel 1958 a Bailleul, nelle Fiandre, Bruno Dumont è ritenuto - sottolineano gli organizzatori - uno dei registi più originali del panorama internazionale. Autore di film controversi, in oltre vent'anni di carriera ha raccontato con il suo particolare sguardo austero, aspro e rigoroso il mistero racchiuso nella realtà della vita quotidiana, esplorando con minuziosità la questione dell'esistenza del male e della sua banalità.